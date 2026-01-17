Diretta gol Serie A LIVE | Udinese Inter 0-1 inizia la ripresa!

Segui la diretta della Serie A con aggiornamenti in tempo reale: risultati, sintesi e cronaca delle partite della 21ª giornata. In questo articolo troverai tutte le informazioni su Udinese-Inter, Pisa-Atalanta e altri incontri, con dettagli su tabellini, moviola e sviluppi in corso. Restate aggiornati per non perdere nessuna novità dal campionato italiano di calcio.

62' CI PROVA L'ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. Nulla di fatto però, palla fuori sulla sinistra anche se di poco. 23' ANCORA PISA – Henrik Meister viene servito in area con un assaggio, stoppa il pallone alla grande e calcia verso il centro della porta. Il portiere deve davvero impegnarsi per respingere questo tiro. 21' OCCASIONE PISA – Idrissa Toure si invola solitario verso l'area palla al piede ma la sua conclusione sulla destra è debole e Carnesecchi para senza problemi. La palla se ne va fuori dal campo.

Serie A, oggi Udinese-Inter - La partita in diretta - Oggi, sabato 17 gennaio, i nerazzurri affrontano l' Udinese alla Bluenergy Arena nella 21esima giornata di campionato. adnkronos.com

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score delle partite, 22^ giornata (oggi 17 gennaio 2026) - Risultati Serie C, classifiche: sono undici le partite che sabato 17 gennaio ci faranno compagnia per la 22^ giornata di campionato. ilsussidiario.net

L’autogol di Solet illude la Lazio? L’Udinese la pareggia con Davis al 95’ ???

SERIE A | In campo Udinese-Inter. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook

#Udinese- #Inter diretta: risultato e aggiornamenti in tempo reale. Serie A live oggi x.com

