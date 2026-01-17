Diretta gol Serie A LIVE | Napoli Sassuolo 1-0 Milinkovic-Savic si supera su Lipani

Segui la diretta della Serie A con aggiornamenti in tempo reale: risultati, sintesi e approfondimenti sulle partite della 21ª giornata, tra cui Napoli-Sassuolo e Pisa-Atalanta. Ti forniamo cronache dettagliate e moviole per restare informato sull’andamento del campionato Enilive 20242025, con un focus particolare sulle sfide più significative di questa giornata.

62' CI PROVA L'ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. Nulla di fatto però, palla fuori sulla sinistra anche se di poco. 23' ANCORA PISA – Henrik Meister viene servito in area con un assaggio, stoppa il pallone alla grande e calcia verso il centro della porta. Il portiere deve davvero impegnarsi per respingere questo tiro. 21' OCCASIONE PISA – Idrissa Toure si invola solitario verso l'area palla al piede ma la sua conclusione sulla destra è debole e Carnesecchi para senza problemi. La palla se ne va fuori dal campo.

Napoli-Sassuolo 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: finito il primo tempo, decide Lobotka - Sassuolo di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Live Napoli-Sassuolo 1-0, inizia il secondo tempo: nessun cambio per gli azzurri - 0 contro il Parma, gli uomini di Conte sono pronti per affrontare il Sassuolo, reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque gare giocate. ilmattino.it

SERIE A | In campo Napoli-Sassuolo. Segui la DIRETTA #ANSA x.com

SERIE A | In campo Udinese-Inter. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook

