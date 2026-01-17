Segui la diretta live della partita Napoli-Sassuolo, valida per la 21ª giornata di Serie A. In questa occasione, troverai aggiornamenti in tempo reale, sintesi, tabellino, risultati e analisi della gara. La cronaca dettagliata permette di seguire ogni momento dell’incontro tra le due squadre, offrendo un quadro completo dell’andamento del match. Restate con noi per tutte le informazioni aggiornate sulla partita in corso.

62' CI PROVA L’ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. Nulla di fatto però, palla fuori sulla sinistra anche se di poco. 23' ANCORA PISA – Henrik Meister viene servito in area con un assaggio, stoppa il pallone alla grande e calcia verso il centro della porta. Il portiere deve davvero impegnarsi per respingere questo tiro. 21' OCCASIONE PISA – Idrissa Toure si invola solitario verso l’area palla al piede ma la sua conclusione sulla destra è debole e Carnesecchi para senza problemi. La palla se ne va fuori dal campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Napoli Sassuolo 0-0, inizia la sfida!

Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE, Bologna Sassuolo 0-0, inizia la sfida!

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Roma Sassuolo 0-0, inizia la sfida!

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calcio Live News: Verona-Bologna 2-3 e Como-Milan 1-3 nei recuperi di Serie A; Inter - Napoli in Diretta Streaming | IT; Il Verona frena il Napoli: McTominay e Di Lorenzo firmano la rimonta; Roma-Sassuolo 2-0, risultato finale della partita di Serie A: gol di Kone e Soulé, gli highlights.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (21^ giornata, oggi 17 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: sabato molto ricco quello dedicato agli anticipi della 21^ giornata, in campo avremo infatti Inter, Napoli e Juventus. ilsussidiario.net