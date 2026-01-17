Diretta gol Serie A LIVE | Cagliari-Juventus 0-0 revocato un penalty ai bianconeri!

Segui la diretta della Serie A con aggiornamenti in tempo reale: risultato Cagliari-Juventus 0-0, con un penalty ai bianconeri revocato. La 21ª giornata offre sfide importanti, con sintesi, tabellino, moviola e cronaca live di tutte le partite, tra cui Pisa-Atalanta. Restate aggiornati su Enilive 20242025 per seguire gli eventi più recenti del campionato italiano.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Ze Pedro, Gaetano, Obert; Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane. A disp. Sherri, Ciocci, Idrissi, Rodriguez, Prati, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti. A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Cabal 62' CI PROVA L'ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza.

Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - 1, esito finale di 17 gare tra Juventus e Cagliari in Serie A, è il risultato più frequente tra le due squadre nel massimo campionato; l’ultima volta si è verificato il 6 ottobre 2024: reti, ... sport.sky.it

SERIE A | In campo Cagliari-Juventus. Segui la DIRETTA #ANSA x.com

