Dimissioni di Guido Scorza ecco il discorso di addio | Preziose l’inchiesta giornalistica e giudiziaria non il sensazionalismo

Guido Scorza ha annunciato le proprie dimissioni dal Garante, condividendo un video su Facebook in cui spiega le ragioni della scelta, dopo cinque anni di incarico. Nel suo intervento, sottolinea l'importanza di un'inchiesta giornalistica e giudiziaria accurata, evitando toni sensazionalistici. L'addio rappresenta un momento di riflessione sulla trasparenza e l'importanza del lavoro giornalistico nel contesto istituzionale.

Dopo aver interloquito con i suoi colleghi e funzionari del Garante, Guido Scorza affida a un video sulla sua pagina Facebook il racconto delle motivazioni per cui la sera del 17 gennaio si è dimesso dal suo incaric o dopo cinque anni. Motivazione che vanno dall’assunzione di responsabilità verso l’istituzione, ma negando di averne rispetto alle accuse che gli vengono mosse. Pur riconoscendo l’importanza delle inchieste giornalistiche e del lavoro della magistratura, chiama in causa non chi fa le inchieste ma “quelli che le raccontano in maniera critica e sensazionalistica a caccia di lettori e di visualizzazioni, degli algoritmi dei social network che amplificano i messaggi più radicali e sacrificano l’audience di quelli più ponderati e di una parte della politica, quella con la P minuscola, più a caccia di facile visibilità e di consenso che di riflessioni e idee per migliorare la vita delle persone e le condizioni del paese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Spese pazze, bufera sul garante della Privacy, indagati Stanzione e altri membri dell'Autorità; Garante privacy: viaggi, seimila euro di carne in macelleria e parrucchieri. Le spese pazze contestate a presidente e collegio.

