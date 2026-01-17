Dimarco | Trasferta difficilissima portiamo a casa tre punti importanti Seguendo Chivu possiamo…

Marco Dimarco, esterno dell’Inter, ha commentato la vittoria contro l’Udinese, definendola una trasferta difficile ma importante per il cammino della squadra. Seguendo l’esperienza di Chivu, i nerazzurri hanno dimostrato solidità e determinazione nel portare a casa tre punti fondamentali. Le sue parole riflettono l’attenzione e la concentrazione che caratterizzano il gruppo in questa fase della stagione.

Inter News 24 Dimarco, esterno dell’Inter, ha analizzato la vittoria dei nerazzurri di Chivu sul campo dell’Udinese: le sue dichiarazioni. Intervistato da DAZN dopo Udinese-Inter 0-1, Federico Dimarco ha dichiarato: PAROLE – « Sapevamo che questa era una trasferta difficilissima. Il primo tempo abbiamo costruito tanto ma abbiamo concluso poco. Nel secondo tempo abbiamo fatto una bella partita di squadra e abbiamo portato a casa tre punti pesanti. L’occasione del primo tempo non era semplice ma non è importante chi segna. Dobbiamo continuare così seguendo il mister. Stiamo facendo una stagione importante e possiamo toglierci grandi soddisfazioni ». 🔗 Leggi su Internews24.com

