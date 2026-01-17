Digiuno intermittente non solo vantaggi Effetto su cuore e dubbi dei medici | Ecco chi non può farlo

Il digiuno intermittente è una strategia alimentare sempre più diffusa, adottata per favorire la perdita di peso. Tuttavia, questa pratica solleva anche alcune preoccupazioni, in particolare riguardo ai possibili effetti sul cuore. Mentre molti ne evidenziano i benefici, i medici sottolineano anche i rischi e le situazioni in cui potrebbe non essere consigliabile. Ecco cosa sapere sui vantaggi e le precauzioni del digiuno intermittente.

(Adnkronos) –Vantaggi e dubbi per gli effetti sul cuore. Il digiuno intermittente è una pratica estremamente seguita da chi punta a perdere peso con un regime definito dall'alternanza tra assunzione di cibo e periodi di 'vuoto'. Il metodo, secondo diversi studi, può avere effetti positivi sul metabolismo e contribuire alla 'riparazione' delle cellule. Un nuovo studio, però, si concentra sui pericoli associati a patologie cardiovascolari. L''intermittent fasting' – nel suo schema base 168 tra ore di digiuno e quelle in cui è consentito mangiare – non è però promosso a pieni voti dall'intera comunità scientifica.

