Differenziata promossa | Niente più cassonetti

La raccolta differenziata nel paese si conferma efficace, con un tasso complessivo del 75,40% nel 2025. Nonostante alcune variazioni durante l’anno, il risultato di dicembre, con un 72,8%, rappresenta comunque un dato positivo rispetto ai mesi precedenti. Questa crescita dimostra l’impegno della comunità verso pratiche sostenibili e una gestione più responsabile dei rifiuti, contribuendo a un ambiente più pulito e ordinato.

La raccolta differenziata in paese funziona. Nonostante qualche alto e basso nel corso dell’anno, il dato di dicembre, 72,8% era il secondo meno brillante del 2025, nell’arco degli ultimi dodici mesi il riscontro complessivo è stato del 75,40%. Un dato importante tanto più se si considera che, al momento dell’introduzione dell’indifferenziata, Cassolnovo aveva uno dei peggiori riscontri di tutta la provincia con un 30% che era ben al di sotto dai minimi fissati. E anche davanti alle inevitabili polemiche delle scorse settimane, dall’inizio del 2026 la raccolta della frazione indifferenziata è passata da settimana a quindicinale, il sindaco Luigi Parolo resta fermo sulle sue posizioni anche perché, numeri alla mano, sono stati circa duemila le tonnellate di rifiuti in meno conferiti all’inceneritore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

