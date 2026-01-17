Diesse in America Nasce la filiale ad Atlanta | Biotech all’avanguardia

La Diagnostica Senese amplia la propria presenza internazionale con la creazione di DIESSE Inc., la prima filiale diretta negli Stati Uniti, con sede ad Atlanta. Fondata nel 1980, l’azienda continua a svilupparsi nel settore della diagnostica in vitro, rafforzando la propria posizione nel mercato globale. Questa espansione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e innovazione della società, mantenendo saldi i propri valori di qualità e precisione.

La Diagnostica Senese sbarca in America. Nasce DIESSE Inc. la prima filiale diretta negli Stati Uniti: un passaggio strategico per la società fondata nel 1980 e tutt’oggi con quartiere generale alle porte di Siena, nel comune di Monteriggioni, sempre più protagonista sullo scenario internazionale in ambito di diagnostica in vitro. Dopo anni di presenza negli Stati Uniti attraverso partnership commerciali, Diesse sceglie oggi il presidio diretto del mercato. In quanto biotech specializzata nello special testing, l’azienda sviluppa test diagnostici innovativi ad alto valore clinico, la cui adozione richiede competenze specialistiche e un dialogo diretto con clinici e laboratoristi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

