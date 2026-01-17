Diego Daddì esce allo scoperto con Barbara Santagati la nuova relazione dopo la separazione da Elga Enardu

Diego Daddì ha confermato ufficialmente la sua nuova relazione con Barbara Santagati, a pochi mesi dalla separazione da Elga Enardu. La coppia, già al centro di voci e indiscrezioni, ha deciso di rendere pubblico il loro legame, nato circa un mese fa. Questa scelta segna un nuovo capitolo nella vita di Daddì, che ora si apre a una relazione stabile e condivisa con la nuova compagna.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.