Diego Daddì esce allo scoperto con Barbara Santagati la nuova relazione dopo la separazione da Elga Enardu

Diego Daddì ha confermato ufficialmente la sua nuova relazione con Barbara Santagati, a pochi mesi dalla separazione da Elga Enardu. La coppia, già al centro di voci e indiscrezioni, ha deciso di rendere pubblico il loro legame, nato circa un mese fa. Questa scelta segna un nuovo capitolo nella vita di Daddì, che ora si apre a una relazione stabile e condivisa con la nuova compagna.

Dopo giorni di rumors, Diego Daddì rende pubblica la nuova relazione con Barbara Santagati, iniziata dopo la separazione da Elga Enardu, decisa un mese fa. A Fanpage.it due giorni fa diceva: "Nessun tradimento". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

