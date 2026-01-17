Diego Daddì esce allo scoperto con Barbara Santagati la nuova relazione dopo la separazione da Elga Enardu
Diego Daddì ha confermato ufficialmente la sua nuova relazione con Barbara Santagati, a pochi mesi dalla separazione da Elga Enardu. La coppia, già al centro di voci e indiscrezioni, ha deciso di rendere pubblico il loro legame, nato circa un mese fa. Questa scelta segna un nuovo capitolo nella vita di Daddì, che ora si apre a una relazione stabile e condivisa con la nuova compagna.
Dopo giorni di rumors, Diego Daddì rende pubblica la nuova relazione con Barbara Santagati, iniziata dopo la separazione da Elga Enardu, decisa un mese fa. A Fanpage.it due giorni fa diceva: "Nessun tradimento". 🔗 Leggi su Fanpage.it
