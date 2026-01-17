Diego Baroni, coinvolto nelle ricerche del 14enne scomparso da cinque giorni a San Giovanni Lupatoto, viene monitorato su TikTok. Si ipotizza che possa aver condiviso video tramite altri profili sul social cinese. La collaborazione tra le forze dell'ordine e le piattaforme digitali mira a raccogliere indicazioni utili per rintracciare il ragazzo e chiarire le circostanze della scomparsa.

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA) - Diego Baroni «potrebbe avere pubblicato video su TikTok con altri profili» e sul social cinese si scava per cercare di capire dove potrebbe trovarsi il 14enne scomparso da 5 giorni: di lui non si hanno notizie da lunedì 12 gennaio ma sono in molti, nelle ultime ore, ad ipotizzare che possa avere pubblicato dei contenuti utilizzando altri profili. Il segnale del suo telefono per l'ultima una volta è stato agganciato a Milano dove si presume possa quindi trovarsi. Alcuni amici di Diego, molto preoccupati per lui, hanno postato video o immagini in cui chiedono a gran voce di condividere la sua foto e di comunicare, in modo tempestivo, qualsiasi avvistamento. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Diego Baroni, si scava su TikTok per trovare il 14enne scomparso da 5 giorni: «Potrebbe aver pubblicato video con un altro profilo»

