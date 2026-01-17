Dieci milioni di euro per il turismo Hotel alla sfida della riqualificazione
Un investimento di dieci milioni di euro mira a sostenere la riqualificazione degli hotel, con l’obiettivo di valorizzare il turismo nel nostro territorio. La zona, che comprende la costa, la vallata del Savio e Cesena, attrae visitatori interessati a natura, arte e cultura. Questa iniziativa intende migliorare le strutture ricettive, rafforzando l’offerta turistica locale e favorendo uno sviluppo sostenibile nel rispetto delle peculiarità del territorio.
Il turismo è uno dei principali motori dell’economia del nostro territorio, a partire dalla costa, ma non solo, perché sia la vallata del Savio, che la stessa città di Cesena raccolgono flussi di visitatori attratti da natura, arte e cultura. Un mix che rende il comparto una pietra angolare sulla quale investire, pensando all’oggi e programmando il domani. Facile da dire, molto meno da fare, soprattutto perché parlare di investimenti nel comparto dell’accoglienza, significa mettere a terra prima di tutto le riqualificazioni delle strutture ricettive, un patrimonio importante legato a investimenti significativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
