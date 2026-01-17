Diari la nuova sede ora è più vicina La Regione conquistata dal premio promette un forte finanziamento

La nuova sede di Diari è ora più accessibile, rafforzando il legame con la comunità. La Regione ha annunciato un importante finanziamento per sostenere il progetto, che mira a valorizzare la

Un progetto ambizioso per la " Città del Diario ". È partito ieri da Pieve Santo Stefano il tour in Toscana dell’assessore regionale alla cultura, Cristina Manetti. Prima tappa la visita al Piccolo Museo del Diario, che custodisce migliaia di memorie e diari degli italiani, raccolti grazie all’intuizione del giornalista Saverio Tutino, seguita dal sopralluogo al Torrione delle Monache, complesso storico che ospiterà la nuova sede dell’ Archivio Diaristico Nazionale. Ad accompagnare l’assessore, nel corso della mattinata, il sindaco Claudio Marcelli, il presidente della Fondazione, Albano Bragagni e la sua direttrice, Natalia Cangi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

