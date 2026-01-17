Di Pietro scatenato contro l’Anm | È la matrigna cattiva del Csm Sul referendum falsificazione criminale dei fatti

Di Pietro critica duramente l’Anm, definendola una «matrigna cattiva» del Csm che, al di fuori della Costituzione, influenza le promozioni e ha orchestrato una «truffa elettorale» sul referendum. La sua posizione evidenzia tensioni tra politica e magistratura e solleva dubbi sulla trasparenza delle decisioni del Consiglio superiore della magistratura.

Una «matrigna cattiva» del Csm che, sebbene non prevista dalla Costituzione, «decide chi promuovere e chi no» e che sul referendum ha messo in campo «una truffa elettorale». Antonio Di Pietro, testimonial del "Comitato Sì si separa", è scatenato contro l'Anm che, come «associazione privata ha il diritto di esprimere tutte le idee che vuole», ma «il diritto di critica non è diritto di falsificazione criminale dei fatti». Di Pietro scatenato contro l'Anm. Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex pm convintamente schierato per il Sì al referendum, spiega di non avere particolare interesse per la denuncia penale contro la campagna per il no che sostiene che invita i cittadini a votare no per non avere «giudici che dipendono dalla politica».

