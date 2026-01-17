Derby di Manchester Zirkzee fuori dai convocati United | assist per la Roma?
Il derby di Manchester si avvicina e l'assenza di Zirkzee tra i convocati dei Red Devils ha suscitato interesse. L'ex attaccante del Bologna non figura tra i 20 scelti da Carrick per la sfida contro il City, che ha spiegato:
L'ex attaccante del Bologna è fuori dalla lista dei 20 per la sfida col City. Il tecnico Carrick: "Ha preso una botta e non è disponibile". Ma la scelta alimenta le speculazioni di mercato che lo vogliono vicino al club giallorosso Joshua Zirkzee non è tra i 20 giocatori che andranno in campo o in panchina per il Manchester United nel derby col City di Old Trafford. “Ha preso una botta e non è disponibile” si è limitato a dire il club, col nuovo allenatore Michael Carrick che non ha parlato dell’esclusione dell’olandese nella sua intervista prepartita con Gary Neville perché il tema non è stato toccato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Zirkzee apre al ritorno in Serie A: la Roma tratta con il Manchester United
Leggi anche: Calciomercato Roma, c’è l’offerta per Zirkzee: il Manchester United prende tempo
Domani il derby di Manchester, Guardiola e i suoi 18 trofei contro 13 anni di caos senza allenatore; Roma, attesa Zirkzee: “Oggi l’annuncio del nuovo allenatore”.
Derby di Manchester, Zirkzee fuori dai convocati United: assist per la Roma? - L'ex attaccante del Bologna è fuori dalla lista dei 20 per la sfida col City. msn.com
Zirkzee neanche in panchina nel derby di Manchester: un altro indizio di mercato per la Roma - L'attaccante, obiettivo dei giallorossi, aveva saltato la prima seduta di allenamento con il nuovo allenatore Michael Carrick ... corrieredellosport.it
Derby di Manchester, le formazioni ufficiali: Zirkzee out, Reijnders parte dalla panchina - La 22^ giornata di Premier League inizia col botto, ovvero con il derby tra Manchester United e Manchester City. tuttomercatoweb.com
#ManchesterUnited- #ManchesterCity diretta: segui il derby della Premier League LIVE x.com
Domani il derby di #Manchester, #Guardiola e i suoi 18 trofei contro 13 anni di caos senza allenatore. Domani alle 13:30 si gioca il derby contro il #City. Il Guardian sottolinea: “I nove mesi di David #Moyes all’inizio del periodo post #Ferguson furono un segna - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.