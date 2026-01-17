Derby di Manchester Zirkzee fuori dai convocati United | assist per la Roma?

Il derby di Manchester si avvicina e l'assenza di Zirkzee tra i convocati dei Red Devils ha suscitato interesse. L'ex attaccante del Bologna non figura tra i 20 scelti da Carrick per la sfida contro il City, che ha spiegato:

L'ex attaccante del Bologna è fuori dalla lista dei 20 per la sfida col City. Il tecnico Carrick: "Ha preso una botta e non è disponibile". Ma la scelta alimenta le speculazioni di mercato che lo vogliono vicino al club giallorosso Joshua Zirkzee non è tra i 20 giocatori che andranno in campo o in panchina per il Manchester United nel derby col City di Old Trafford. “Ha preso una botta e non è disponibile” si è limitato a dire il club, col nuovo allenatore Michael Carrick che non ha parlato dell’esclusione dell’olandese nella sua intervista prepartita con Gary Neville perché il tema non è stato toccato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

