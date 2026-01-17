Dentro al carcere di Viterbo dove il sovraffollamento è la priorità da affrontare

All’interno del carcere di Viterbo, il sovraffollamento rappresenta una delle principali sfide da affrontare. Recentemente, Nicandro Izzo, rappresentante della Camera penale di Viterbo e dell’associazione Nessuno tocchi Caino, ha visitato la struttura insieme a una delegazione di giovani avvocati dell’Aiga. La visita ha offerto l’opportunità di approfondire le condizioni carcerarie e di riflettere sulle necessità di intervento e miglioramento nel sistema penitenziario locale.

Visita a Mammagialla dell'associazione Nessuno tocchi Caino e della Camera penale. L'attivista Elisabetta Zamparutti: "Numeri insufficienti per garantire sicurezza e diritti". L'avvocato Remigio Sicilia: "Stanze più piccole di quanto si immagini ma il penitenziario è a livelli ottimali rispetto ad altri" Dentro al carcere di Viterbo, dove "il sovraffollamento resta una priorità da affrontare". Visita nel penitenziario Nicandro Izzo a Mammagialla della Camera penale di Viterbo e dell'associazione Nessuno tocchi Caino, accompagnati da una delegazione di giovani avvocati dell'Aiga.

