Demi Moore slip dress e onde da sirena

Demi Moore è nota non solo per la sua carriera, ma anche per il suo iconico aspetto, tra cui i capelli corvini e luminosi. La sua chioma, simbolo di libertà, ha sempre rappresentato un elemento distintivo del suo stile. In questo testo, esploreremo come l’immagine di Moore si integri con look eleganti, come gli slip dress, e con un’immagine di femminilità naturale, come le onde da sirena.

Non si può pensare a Demi Moore senza visualizzare per prima la sua immensa chioma corvina, luminosa e perfetta: profondamente legata a questo suo tratto distintivo, l'attrice ha spiegato più e più volte come i propri capelli rappresentino per lei il concetto di libertà. Per il mondo intero, invece, l'oggetto del desiderio, l'obiettivo a cui tendere, ammirati non senza una certa dose di invidia e meraviglia. Era del tutto prevedibile, dunque, che questi potessero divenire molto presto parte di un grande progetto: la protagonista di Landman 2 è il nuovo volto di Kérastase, ed il suo look sul set lascia davvero a bocca aperta.

