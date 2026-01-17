Dembele stupisce e manda in vetta i Parisiens

Ousmane Dembele si è distinto come protagonista nella recente partita, contribuendo a portare il Paris Saint-Germain in testa alla classifica con un vantaggio di due punti. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati, consolidando il ruolo di figura chiave per il team. Di seguito i dettagli dell’evento e le implicazioni per la corsa al titolo del campionato 2026.

2026-01-16 23:58:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Ousmane Dembele è stato la star dello spettacolo mentre il PSG è andato in testa con due punti di vantaggio. Il Paris Saint-Germain è salito almeno temporaneamente in testa alla Ligue 1 battendo il Lille 3-0 al Parco dei Principi grazie a una lezione magistrale di Ousmane Dembele. Il PSG si è lasciato alle spalle la delusione per l’eliminazione dalla Coupe de France per mano dei vicini del Paris FC, con il vincitore del Pallone d’Oro Dembele che brilla ancora una volta nella Città delle Luci. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Lautaro manda ko l'Atalanta, l'Inter resiste in vetta Leggi anche: Milan-Lazio 1-0: Leao manda i rossoneri in vetta ma tante polemiche nel finale

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.