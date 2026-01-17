Delitto Annaoui Ultimo ricorso alla Corte Ue

Il caso di Omar Annaoui, ucciso e sepolto nel 2022 vicino a Desio, ha portato alla condanna di un imputato a 23 anni di reclusione. Ora, l’indagine legale si conclude con l’ultimo ricorso alla Corte Europea, segnando un importante passaggio nel procedimento giudiziario e nel rispetto dei diritti coinvolti.

È stato condannato a 23 anni di reclusione per l'omicidio di Omar Annaoui, il 53 anni marocchino trovato seppellito il 28 agosto 2022 in un campo di grano poco distante dall'ex carcere di Desio. "Non è stato lui", dice l'avvocato Andrea Fabio Scaccabarozzi, difensore del 35enne marocchino Sadik Ilhami, che ha presentato ricorso contro la sentenza definitiva alla Corte di Giustizia Europea. Il 35enne, sottoposto a fermo nel marzo 2023, è accusato di avere legato il 53enne mani e piedi, picchiato, torturato con bruciature e poi ucciso, strangolato con una canna dell'acqua, per farsi rivelare il pin del suo bancomat.

