Delfin | Nessuna intenzione di uscire da Mps

Delfin ha confermato il proprio impegno in Monte dei Paschi, smentendo voci di un possibile disimpegno. La società desidera rafforzare la propria posizione all’interno della banca, in un momento di particolare attenzione alle questioni di governance e strategia. Questa comunicazione mira a chiarire le intenzioni di Delfin, sottolineando la volontà di continuare a sostenere Mps nel percorso di rinnovamento e sviluppo.

Delfin esce allo scoperto e blinda la propria posizione in Monte dei Paschi, smentendo qualsiasi ipotesi di disimpegno proprio mentre la banca è nel pieno di una delicata partita su governance e strategia. La holding della famiglia Del Vecchio ha chiarito di non aver mai discusso la cessione, totale o parziale, del 17,5% detenuto in Mps e di non essere impegnata in trattative con Unicredit o altri operatori. Una presa di posizione netta, che arriva mentre il mercato osserva con attenzione le tensioni interne al consiglio di amministrazione, in vista del rinnovo del board ad aprile. Il titolo resta su livelli elevati e l’operazione su Mediobanca rappresenta uno dei pilastri del piano industriale che Mps dovrà presentare entro il trimestre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Delfin: "Nessuna intenzione di uscire da Mps" Leggi anche: Mps, Delfin: «Mai discusso di eventuali dismissioni» Leggi anche: Mps, frenata di Unicredit su quota Delfin Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Delfin: Nessuna intenzione di uscire da Mps. Delfin: "Nessuna intenzione di uscire da Mps" - Delfin esce allo scoperto e blinda la propria posizione in Monte dei Paschi, smentendo qualsiasi ipotesi di disimpegno proprio ... quotidiano.net

Mps e Generali, in 'stand by' ipotesi cessione partecipazioni Delfin: smentita di Milleri dopo Unicredit, divergenze tra eredi Del Vecchio e nodo del prezzo x.com

