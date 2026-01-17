Gianfranco Del Prete, consulente tecnico incaricato dalla Procura, chiarisce che attualmente non ci sono elementi che confermino il recupero di un secondo profilo WhatsApp di Massimiliano Santini tramite iCloud. La sua analisi dello smartphone non ha evidenziato novità rilevanti rispetto a quanto già noto. Questa precisazione si inserisce nel quadro delle indagini, offrendo un aggiornamento sulle verifiche in corso senza alimentare interpretazioni speculative.

Da Gianfranco Del Prete, il consulente tecnico che fu incaricato dalla Procura di analizzare una prima volta lo smartphone di Massimiliano Santini, riceviamo e pubblichiamo: "Allo stato degli atti, non esiste alcun elemento che confermi quanto affermato dall’avvocato Gioacchino Genchi sul presunto recupero, tramite iCloud, di un secondo profilo WhatsApp dismesso dal suo assistito Massimiliano Santini. Dovrà inoltre essere precisato che i suggerimenti operativi formulati dall’avvocato Genchi nell’agosto 2025 non risultano aver apportato alcun contributo effettivo all’attività investigativa. Tali indicazioni potrebbero infatti essersi rivelate del tutto inutili, trattandosi di richieste prive di reale fattibilità tecnica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Del Prete: "Non è detto che dallo smartphone siano emerse novità"

