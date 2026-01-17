Decaro ricicla Emiliano in veste di consigliere lautamente pagato

Decaro ha assunto Emiliano come consigliere, con un ruolo retribuito. La collaborazione si è conclusa con un semplice incarico: consulente giuridico della presidenza sulle crisi industriali. Una scelta che ha suscitato diverse riflessioni sul valore e l’efficacia di questa figura, spesso vista come un contentino più che un reale supporto alle decisioni strategiche. La vicenda evidenzia come, a volte, le nomine possano risultare più simboliche che operative.

È finita con il classico "contentino": consigliere giuridico della presidenza sulle crisi industriali. É il pacco dono che il governatore della Puglia, Antonio Decaro, ha recapitato al suo "ingombrante" predecessore, Michele Emiliano. Un incarico che viene incontro alle esigenze di entrambi: il presidente che ha fatto di tutto per non averlo tra i piedi come assessore, e l'ex pm a caccia dell'aspettativa (ora dovrà attendere il responso del Csm). Saranno nove (e non 21 come durante il precedente mandato) i consiglieri della presidenza, ma per lo stesso importo complessivo: un milione e 170 mila euro all'anno.

