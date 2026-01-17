Dea Krstovic non basta L’Atalanta rallenta a Pisa Durosinmi beffa Palladino

L’Atalanta rallenta a Pisa, dove termina 1-1. La squadra di Gasperini, probabilmente già proiettata alla sfida di Champions contro l’Athletic Bilbao, non riesce a conquistare i tre punti in una partita dominata dagli avversari. Dea, Krstovic e Durosinmi sono tra i protagonisti di un match equilibrato, che evidenzia alcune difficoltà in vista delle prossime sfide europee.

di Fabrizio Carcano Frenata dell’ Atalanta che, forse con la testa già rivolta alla gara casalinga di Champions di mercoledì contro l’Athletic Bilbao, non va oltre ad un pareggio per 1-1 a Pisa, al termine di una gara giocata meglio dai padroni di casa. Cui il pari va persino stretto. Punto che fa salire la squadra di Palladino a 32 punti, mancando però il momentaneo aggancio al Como a quota 34. Pisa protagonista di un primo tempo di superiorità in termini di aggressività e intensità: i toscani mordono su ogni pallone, prevalgono nella maggior parte dei contrasti e salgono bene, verticalmente, con la spinta della fisicità di Toure’ e il buon lavoro di Moreo e Tramoni, ma davanti la squadra di Gilardino e’ totalmente inoffensiva, con il solo Meister troppo isolato e ben controllato da Hien. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

