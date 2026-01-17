De Luca a Caltagirone immagina un futuro ' libero e forte' e aggiunge | Le istituzioni non si cambiano con i like

Cateno De Luca ha aperto a Caltagirone la due giorni dedicata a “Ti amo Sicilia”, sottolineando l’importanza di un futuro “libero e forte”. Durante l’evento, ha evidenziato che le istituzioni non si cambiano con semplici like, ma attraverso un impegno concreto. Le parole di De Luca invitano a riflettere sul ruolo delle istituzioni e sulla necessità di un impegno reale per lo sviluppo della regione.

"Il confronto politico non può essere soffocato dalla prepotenza dei soggetti virtuali né dalla tracotanza dei partiti nazionali che continuano a imporre alla Sicilia candidati scelti in provetta a Roma, sull'altare di equilibri politici estranei al territorio. La Sicilia viene ancora considerata merce di scambio per assetti nazionali: è questo il nodo che poniamo in modo chiaro e definitivo. La scelta che sta davanti a tutti è semplice: partecipare a un governo della conservazione oppure contribuire a costruire un governo del cambiamento. È su questo che ci misureremo, rispondendo a quei leader in versione 4.

