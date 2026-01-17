De Laurentiis in tribunale contro Bianca Berlinguer | Lei e Corona mi diffamarono non sapevo di avere il Covid stavo male per le ostriche di Gattuso

Aurelio De Laurentiis ha intentato una causa contro Bianca Berlinguer e Mauro Corona, chiedendo 500mila euro per diffamazione. L'imprenditore sostiene di essere stato ingiustamente accusato nel 2020 di aver partecipato a un’assemblea di Lega Serie A con il Covid, non essendo a conoscenza della sua positività e motivato invece da problemi di salute legati alle ostriche di Gattuso. La vicenda si è svolta ieri in tribunale a Roma.

De Laurentiis in tribunale, vuole 500mila euro da Bianca Berlinguer e Mauro Corona: «Mi diffamarono per il Covid» Aurelio De Laurentiis ieri era in tribunale a Roma, a piazzale Clodio, per la causa di diffamazione contro Bianca Berlinguer e Mauro Corona che lo diffamarono nel settembre 2020 accusandolo di aver partecipato all’assemblea di Lega Serie A pur avendo il Covid. De Laurentiis ha dichiarato di non sapere di aver il Covid al momento dell’assemblea, che accusava sì problemi di stomaco ma che pensava fossero dovuti alle ostriche della pescheria di Gattuso che aveva mangiato la sera prima. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis in tribunale contro Bianca Berlinguer: «Lei e Corona mi diffamarono, non sapevo di avere il Covid, stavo male per le ostriche di Gattuso» Leggi anche: Mauro Corona, la 'proposta' a Bianca Berlinguer sulla querela di Aurelio De Laurentiis: «In carcere con lei» Leggi anche: “Mi è arrivata una comunicazione dal tribunale. De Laurentiis mi ha chiesto 600 mila euro di danni, andrò in galera e bòn”: così Mauro Corona a È sempre CartaBianca La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. De Laurentiis in tribunale contro Bianca Berlinguer: «Lei e Corona mi diffamarono, non sapevo di avere il Covid, stavo male per le ostriche di Gattuso; Rabbia Napoli contro l'arbitraggio, spunta la reazione di De Laurentiis a fine partita. Repubblica Roma: ha chiesto 500mila euro. I due dissero che era andato in assemblea di Lega sapendo di aver il Covid. Non era vero. Ieri la deposizione in tribunale. - facebook.com facebook

