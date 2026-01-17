De Cecco official pasta partner degli Australian Open | eccellenza abruzzese in campo a Melbourne

De Cecco, rinomata azienda abruzzese, è stata scelta come official pasta partner degli Australian Open 2026. Questo accordo rappresenta un collegamento tra la tradizione gastronomica italiana e il prestigioso torneo di Melbourne, dando visibilità alla qualità e all’eccellenza del marchio in un contesto internazionale. La collaborazione sottolinea l’importanza della cultura italiana nel mondo dello sport e della ristorazione globale.

Tradizione italiana e sport internazionale si incontrano a Melbourne: De Cecco, storica azienda con sede a Fara San Martino, è stata annunciata come official pasta partner degli Australian Open 2026, primo slam della stagione tennistica mondiale. L'accordo rafforza l'immagine globale del marchio abruzzese, noto per la qualità della sua pasta, prodotta con grani selezionati, semola a grana grossa e un processo di essiccazione lenta a bassa temperatura, che preserva il gusto e le proprietà nutrizionali. La partnership con Tennis Australia vedrà protagonista anche Jannik Sinner, ambasciatore globale De Cecco, attraverso una serie di contenuti e attivazioni digitali che racconteranno l’incontro tra sport e cultura alimentare italiana. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

