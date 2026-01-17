Dazi Costa | sto coordinando risposta congiunta di Stati membri Ue

L’Italia coordina una risposta congiunta tra gli Stati membri dell’UE riguardo ai dazi e alla costa. L’obiettivo è rafforzare la cooperazione europea e comunicare un messaggio unitario a livello internazionale, sottolineando l’importanza di questa vasta zona economica. La collaborazione tra i paesi membri rappresenta un passo fondamentale per affrontare le sfide commerciali e proteggere gli interessi dell’Unione.

Milano, 17 gen. (askanews) – “È molto importante ricordare che siamo qui non solo per affermare la creazione della zona economica più ampia del mondo, ma anche per inviare un messaggio molto chiaro al mondo. Oggi non c’è bisogno di conflitti ma di pace; non c’è bisogno di conflitti tra Paesi ma di cooperazione. È fondamentale difendere sempre il diritto internazionale, ovunque esso sia. Se vogliamo la prosperità, dobbiamo aprire i mercati e non chiuderli, dobbiamo creare zone di integrazione economica e non aumentare i dazi doganali. Quello che possiamo dire è che l’Unione europea sarà sempre molto ferma nella difesa del diritto internazionale, ovunque esso sia, e naturalmente a partire dal territorio degli Stati membri dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

