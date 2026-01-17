Dazi ai Paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia | la strategia aggressiva di Trump

Il presidente Donald Trump ha annunciato l'imposizione di dazi fino al 10% sui Paesi europei coinvolti nella missione militare in Groenlandia, a partire da febbraio. La misura deriva dalle accuse di Trump, secondo cui le nazioni partecipanti si sarebbero recate in Groenlandia per motivi non chiari, considerati rischiosi per la sicurezza e la stabilità globale. La decisione evidenzia una strategia di pressione in un contesto internazionale complesso.

Donald Trump va all'attacco sul dossier Groenlandia e annuncia dazi fino al 10% dal primo febbraio nei confronti degli Paesi europei (Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia) partecipanti alla missione militare europea in Groenlandia, i quali secondo il tycoon "si sono recati in Groenlandia per scopi sconosciuti" e stanno "giocando una partita molto pericolosa", mettendo in gioco "un livello di rischio insostenibile" nell'ambito "di una situazione molto pericolosa per la sicurezza e la sopravvivenza del nostro pianeta". I dazi, che saliranno al 25% a partire dal primo giugno 2026, saranno dovuti "fino a quando sarà raggiunto un accordo per l'acquisto completo e totale della Groenlandia", ha aggiunto Trump, che nuovamente usa dunque la carta economica per ottenere risultati in chiave geopolitica.

Trump annuncia dazi del 10% ai paesi Nato che hanno inviato militari in Groenlandia - Trump ha dichiarato che otto Paesi europei saranno colpiti da dazi del 10% per essersi opposti al controllo statunitense della Groenlandia. globalist.it

Trump ha annunciato nuovi dazi contro i paesi europei che hanno inviato soldati in Groenlandia - Sabato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato, con un post sul social network Truth, che verranno imposti nuovi dazi agli otto paesi europei che hanno mandato soldati in ... ilpost.it

L'ossessione di Trump per la Groenlandia

Donald Trump annuncia dazi su alcuni paesi europei, fra i quali non c'è l'Italia, per la Groenlandia. Su Truth, il presidente annuncia che dal primo febbraio saranno imposti dazi del 10% a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Ol - facebook.com facebook

Trump ha appena annunciato dazi che partono dal 10% a salire sino al 25% per quei Paesi europei che non si rassegnano a cedergli la Groenlandia. Tra questi non c’è l’Italia. Questo passaggio è uno spartiacque per il futuro dell’Europa. Se l’Ue non rispond x.com

