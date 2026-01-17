Dazi a chi si oppone all’annessione La minaccia di Trump

Durante una conferenza alla Casa Bianca, Donald Trump ha discusso dei dazi sui prodotti farmaceutici europei, lasciando aperta la possibilità di ampliarli. In un commento, il presidente ha menzionato la Groenlandia, suggerendo un collegamento tra le politiche commerciali e questioni geopolitiche. Questa dichiarazione evidenzia le strategie di pressione economica adottate dagli Stati Uniti in relazione a questioni internazionali e diplomatiche.

Groenlandia, Trump passa alle minacce. “Potrei imporre dazi ai paesi che non ci appoggiano” - Durante un evento alla casa Bianca il presidente Usa ha sottolineato che gli Stati Uniti ne hanno bisogno per una questione di "sicurezza nazionale" ... dire.it

Dazi. Trump minaccia tariffe al 250% sui farmaci entro un anno - Il presidente Usa: “Applicheremo inizialmente una tariffa modesta sui prodotti farmaceutici, ma entro 1 anno, 1 anno e mezzo al massimo, salirà al 150% e poi al 250%, perché vogliamo che i prodotti ... quotidianosanita.it

Quando Trump mette i dazi, la destra applaude e parla di “occasione storica”. Quando invece l’Unione Europea, con l’accordo Mercosur, prova a toglierli, la stessa destra si oppone. Perché Per obbedire alla lobby di Coldiretti, non certo per difendere l’interes - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.