Dazi a chi si oppone all’annessione La minaccia di Trump
Durante una conferenza alla Casa Bianca, Donald Trump ha discusso dei dazi sui prodotti farmaceutici europei, lasciando aperta la possibilità di ampliarli. In un commento, il presidente ha menzionato la Groenlandia, suggerendo un collegamento tra le politiche commerciali e questioni geopolitiche. Questa dichiarazione evidenzia le strategie di pressione economica adottate dagli Stati Uniti in relazione a questioni internazionali e diplomatiche.
«Potrei farlo anche per la Groenlandia». La conferenza alla Casa bianca riguardava i dazi imposti sui prodotti farmaceutici europei, ma il presidente Donald Trump ha ventilato la possibilità di ampliare.
Leggi anche: Groenlandia, Trump ricatta: “Dazi a chi ostacola l’annessione”. Il niet di Putin: è della Danimarca
Leggi anche: Groenlandia, la minaccia di Trump: «Dazi contro chi non si adegua alla nostra linea» | Il no dell'Italia all'invio di soldati sull'isola
Groenlandia, Trump: «Dazi a chi non è d'accordo con gli Usa. Abbiamo un disperato bisogno di quella zona» - Donald Trump mette i dazi sul tavolo della Groenlandia e lo fa a modo suo, nella East Room della Casa Bianca, mentre parla d’altro: sanità e prezzi dei farmaci, davanti a ... ilmessaggero.it
Groenlandia, Trump passa alle minacce. “Potrei imporre dazi ai paesi che non ci appoggiano” - Durante un evento alla casa Bianca il presidente Usa ha sottolineato che gli Stati Uniti ne hanno bisogno per una questione di "sicurezza nazionale" ... dire.it
Dazi. Trump minaccia tariffe al 250% sui farmaci entro un anno - Il presidente Usa: “Applicheremo inizialmente una tariffa modesta sui prodotti farmaceutici, ma entro 1 anno, 1 anno e mezzo al massimo, salirà al 150% e poi al 250%, perché vogliamo che i prodotti ... quotidianosanita.it
Quando Trump mette i dazi, la destra applaude e parla di “occasione storica”. Quando invece l’Unione Europea, con l’accordo Mercosur, prova a toglierli, la stessa destra si oppone. Perché Per obbedire alla lobby di Coldiretti, non certo per difendere l’interes - facebook.com facebook
