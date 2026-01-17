Data painting così dati e algoritmi diventano arte

Il data painting è una forma di espressione artistica che trasforma dati e algoritmi in opere visive significative. Attraverso tecniche diverse, da installazioni digitali a disegni manuali, questa pratica unisce scienza e creatività, offrendo nuove prospettive sulla rappresentazione delle informazioni. Artisti come Refik Anadol e Giorgia Lupi esplorano questa frontiera, rendendo i dati accessibili e coinvolgenti, oltrepassando i confini tra tecnologia e arte.

Da Refik Anadol a Giorgia Lupi, dai tunnel di pixel etici alle lettere disegnate a mano, il data painting trasforma numeri e algoritmi in emozione pura. Un movimento che umanizza l’intelligenza artificiale e inaugura un nuovo Rinascimento, dove dati, arte e tecnologia collaborano per raccontare chi siamo I dati sono indispensabili per prendere decisioni su piccola a larga scala, dalla vita personale alle grandi scelte di mercato, e oggi sono merce preziosa. Ma per i data artist sono anche un punto di partenza per opere insolite, che lavorano sulle emozioni e sullo stupore e creano immagini d'impatto e esteticamente affascinanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

