Danilo Faso il Sinner del tennistavolo
Danilo Faso, 15 anni, è un promettente talento del tennistavolo italiano, allenato dai genitori. Dotato di una giovane esperienza e di un grande potenziale, ha già attirato l’attenzione di big internazionali. In rappresentanza dell’Italia, ha contribuito a conquistare un prestigioso argento ai Mondiali giovanili, dimostrando fermezza e determinazione nel suo percorso di crescita.
È giovanissimo, 15 anni, è figlio d’arte ed è allenato da entrambi i genitori. I big internazionali già si interessano a lui e, in azzurro, ha contribuito a conquistare un eccellente argento ai Mondiali giovanili La prima volta che il tennistavolo italiano si è accorto di Danilo Faso è stato nel 2022, quando ha vinto i campionati Italiani di Terza categoria di Riccione. Un evento nel quale ci sono due numeri da considerare. Il primo è quel “Terza categoria” che a noi calciocentrici potrebbe far pensare a campi spelacchiati di periferia e guardalinee reclutati fra i genitori dei giocatori; nel tennistavolo italiano, anche grazie a un sistema di classifica particolarmente delirante, in Terza categoria ci sono già dei veri e propri professionisti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
