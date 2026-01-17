D’Angelo Harrison ne fa 37 e i lombardi sbancano Mestre

D’Angelo Harrison compie 37 anni e la Blu Basket conquista una vittoria importante a Mestre, con il punteggio di 85-90, nel recupero della 15ª giornata. Con questa affermazione, la squadra si stacca dalla Gemini e Cento, salendo a 20 punti e posizionandosi al 12° posto in classifica. Un risultato che rafforza la posizione della squadra nel campionato, grazie all’impegno e alla determinazione dei giocatori.

Bella vittoria per la Blu Basket che espugnando Mestre (col punteggio di 85-90) nel recupero della 15ª giornata si stacca proprio dalla Gemini e anche da Cento, piazzandosi da sola a quota 20 punti in classifica, che le valgono il 12° posto: "Un plauso ai miei giocatori per la vittoria a Mestre. Ma ora torniamo subito in campo domenica a Pesaro". Così coach Ramagli dopo il blitz, chiaro segnale che non vuole rilassamenti e sta cercando di far rimanere sul pezzo i suoi giocatori in vista di un'altra partita lontano da casa. A Mestre, il Gruppo Mascio è riuscito nell'impresa di rimontare 12 punti negli ultimi 13 minuti: all'ultimo riposo, fra l'altro, i padroni di casa erano ancora avanti (55-64). Con un ultimo periodo da 21-35 la Blu Basket Bergamo - Gruppo Mascio vince il recupero in #SerieA2OldWildWest in casa di Basket Mestre 1958 trascinata dai 37 punti in 37 minuti di D'Angelo Harrison, oltre ai 22 di Udom e i 18 di Loro.

