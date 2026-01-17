Damasco concede storici diritti ai curdi ma nel nord si gioca una partita pericolosa.

Il recente decreto di Ahmed al Sharaa rappresenta una svolta significativa per i curdi in Siria, garantendo nuovi diritti e riconoscimenti. Tuttavia, nel nord del paese si apre una fase complessa, con le implicazioni di questa decisione che si intrecciano con questioni di stabilità e rapporti politici. Questo contesto evidenzia le sfide di un processo di riconoscimento che deve affrontare molteplici interessi e tensioni nella regione.

Ieri Ahmed al Sharaa ha firmato un decreto storico, che concede ai curdi diritti mai goduti prima: cittadinanza, riconoscimento del curdo come lingua ufficiale, piena cittadinanza e istituisce quella del Nowruz festa nazionale. E proprio mentre il presidente siriano dà ai curdi concessioni senza precedenti, a Dayr Hafir, 60 chilometri a est di Aleppo, si gioca un pezzo importante del futuro della Siria. Il fronte della resa dei conti fra Damasco e le Forze democratiche siriane (Sdf) a guida curda si è spostato qui. All’inizio del mese, i curdi si erano asserragliati nei quartieri di Sheikh Maqsoud e al Ashrafieh, ad Aleppo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

