Dallo sport alla politica, le reazioni alla scomparsa del presidente Commisso.

La morte di Rocco Commisso, avvenuta nel cuore della notte, ha suscitato molte reazioni in diversi ambiti. Presidente della Fiorentina, Commisso aveva instaurato rapporti significativi sia nel mondo dello sport che in quello politico, in particolare a livello locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante, lasciando un vuoto tra chi lo ha conosciuto e apprezzato per il suo ruolo e la sua influenza.

La scomparsa di Rocco Commisso nel cuore della notte ha lasciato tutti scossi. Il presidente della Fiorentina, fin dal suo arrivo, aveva stretto forti legami non solo con i componenti del mondo dello sport, ma anche della politica, soprattutto fiorentina. Uno di questi è stato sicuramente Francesco Casini, ex sindaco di Bagno a Ripoli con cui Commisso ha lavorato direttamente per la progettazione e la costruzione del Viola Park. Il consigliere regionale è stato uno dei primi che, con un lungo messaggio sul proprio profilo Facebook, ha voluto salutare il presidente viola. "Ci sono persone che incontri nella vita pubblica e che, senza volerlo, ti entrano dentro.

