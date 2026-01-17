Dalla tradizione alla tecnologia la pesca calabrese al passo con l’Europa

Da reggiotoday.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La pesca calabrese, radicata nella tradizione locale, ha saputo integrare le innovazioni tecnologiche per adeguarsi agli standard europei. Negli ultimi anni, il settore si è consolidato come elemento chiave dell’economia regionale, garantendo qualità e sostenibilità. Un percorso che unisce passato e presente, contribuendo allo sviluppo economico e alla tutela delle risorse marine in Calabria.

Grazie alla certificazione digitale, il settore ittico regionale rafforza la trasparenza, assicura concorrenza leale tra pescatori, tutela i consumatori e contribuisce alla salvaguardia dell’ecosistema marino Negli ultimi anni la pesca in Calabria si è affermata come un settore strategico e trainante per l’economia regionale. Come in gran parte del Sud Italia, anche in Calabria il consumo di pesce supera la media nazionale, favorito dalla tradizione locale e dalla disponibilità di prodotti freschi. "Tra le principali specie catturate, molte delle quali pregiate, troviamo tonno, pesce spada, ricciole, spigole, orate, dentici e gambero rosso, oltre a specie più comuni come sgombri, alici e sardine. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Oltre 60 sportelli in Romagna per non restare indietro: aiuto gratis per rimanere al passo con la tecnologia

Leggi anche: Roma digitale: la Capitale d’Italia è davvero al passo con l’Europa?

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La Calabria che non ti aspetti, tra storia, tradizione e modernità - Un luogo nel cuore della Calabria dove respirare la storia dei Normanni e dei Bizantini, lasciarsi affascinare dalla bellezza di un mare cristallino e ... repubblica.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.