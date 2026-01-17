Dalla tradizione alla tecnologia la pesca calabrese al passo con l’Europa

La pesca calabrese, radicata nella tradizione locale, ha saputo integrare le innovazioni tecnologiche per adeguarsi agli standard europei. Negli ultimi anni, il settore si è consolidato come elemento chiave dell’economia regionale, garantendo qualità e sostenibilità. Un percorso che unisce passato e presente, contribuendo allo sviluppo economico e alla tutela delle risorse marine in Calabria.

Grazie alla certificazione digitale, il settore ittico regionale rafforza la trasparenza, assicura concorrenza leale tra pescatori, tutela i consumatori e contribuisce alla salvaguardia dell’ecosistema marino Negli ultimi anni la pesca in Calabria si è affermata come un settore strategico e trainante per l’economia regionale. Come in gran parte del Sud Italia, anche in Calabria il consumo di pesce supera la media nazionale, favorito dalla tradizione locale e dalla disponibilità di prodotti freschi. "Tra le principali specie catturate, molte delle quali pregiate, troviamo tonno, pesce spada, ricciole, spigole, orate, dentici e gambero rosso, oltre a specie più comuni come sgombri, alici e sardine. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Oltre 60 sportelli in Romagna per non restare indietro: aiuto gratis per rimanere al passo con la tecnologia Leggi anche: Roma digitale: la Capitale d’Italia è davvero al passo con l’Europa? La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La Calabria che non ti aspetti, tra storia, tradizione e modernità - Un luogo nel cuore della Calabria dove respirare la storia dei Normanni e dei Bizantini, lasciarsi affascinare dalla bellezza di un mare cristallino e ... repubblica.it Quando la tradizione incontra la tecnologia nasce un’esperienza immersiva, coinvolgente ed emozionante. È quella che ha creato il regista David Livermore con La bohème di Giacomo Puccini, in scena in questi giorni al Teatro dell’Opera di Roma. L’allestim - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.