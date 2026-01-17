Dalla Riviera alla tv nazionale Chi è l' artista riminese che ha duettato con Annalisa Minetti su Rai 1
Dalla Riviera alla televisione nazionale, un artista riminese sta emergendo nel panorama musicale e televisivo. Recentemente, ha avuto l’opportunità di duettare con Annalisa Minetti su Rai 1, confermando il suo talento e la sua crescita nel settore. Questa esperienza segna un passo importante nella sua carriera, attirando l’attenzione di pubblico e critica e aprendo nuove possibilità nel mondo dello spettacolo.
C’è un nuovo ciclone musicale che sta conquistando il pubblico del piccolo schermo e che, puntata dopo puntata, sta lasciando il segno anche tra addetti ai lavori e operatori del settore. Si intitola “Como baila el corazòn” ed è il brano che unisce il riminese J. Peralta e Annalisa Minetti in un progetto che ha a monte un’amicizia di lunga data: quella tra i cantanti. Nel testo, J. Peralta accompagna Annalisa in un viaggio emotivo fatto di ricordi, luoghi dell’infanzia, mare, luna, stelle e colori. Un racconto intimo in cui lui diventa simbolicamente “gli occhi” che descrivono il mondo, permettendo ad Annalisa di rivivere emozioni e paesaggi attraverso lo sguardo dell’immaginazione e dell’affetto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Sapevate che Annalisa Minetti ha un figlio di 18 anni? Il giovane è bellissimo proprio come la mamma: FOTO
Leggi anche: Iniziato il viaggio della fiamma olimpica, in Puglia a cavallo di capodanno: Annalisa Minetti annuncia che sarà fra i tedofori Verso Milano-Cortina 2026, anche Flavia Pennetta con la fiaccola
Università Mediterranea e Parco Nazionale dell’Aspromonte: firmata la Convenzione Quadro https://www.rivieraweb.it/p=72584 - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.