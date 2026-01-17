Dalla Riviera alla tv nazionale Chi è l' artista riminese che ha duettato con Annalisa Minetti su Rai 1

Dalla Riviera alla televisione nazionale, un artista riminese sta emergendo nel panorama musicale e televisivo. Recentemente, ha avuto l’opportunità di duettare con Annalisa Minetti su Rai 1, confermando il suo talento e la sua crescita nel settore. Questa esperienza segna un passo importante nella sua carriera, attirando l’attenzione di pubblico e critica e aprendo nuove possibilità nel mondo dello spettacolo.

