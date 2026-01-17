Dalla presidenza di Enel al Milan primavera decisiva per Scaroni | ecco perché
La prossima primavera rappresenta un momento cruciale per Paolo Scaroni, coinvolto non solo nel ruolo di presidente del Milan, ma anche nella guida di Enel. In questo periodo, le decisioni e le sfide che affronterà potrebbero influenzare significativamente il suo percorso professionale e le sue responsabilità future, evidenziando l’importanza di questa fase di transizione.
La primavera che si avvicina potrebbe rappresentare un momento chiave per il Milan, ma anche per Paolo Scaroni, figura centrale non solo nel panorama industriale italiano ma anche nel mondo del calcio, in qualità di presidente del club rossonero, nominato nel luglio del 2018. Come riportato dall'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano, il governo Meloni è chiamato a sciogliere il nodo delle nomine nelle principali partecipate dello Stato e, tra i circa quaranta incarichi in dubbio, c'è anche quello che riguarda la presidenza di Enel, oggi ricoperta proprio dal presidente rossonero Scaroni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Partecipate di Stato, resta il nodo Scaroni per la presidenza di Enel.
Partecipate di Stato, resta il nodo #Scaroni per la presidenza di Enel. A rischio la posizione del presidente del #Milan nella multinazionale dell'energia x.com
