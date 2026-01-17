Dalla famiglia nel bosco all’istruzione parentale | come funziona l’homeschooling e chi lo sceglie in Romagna

L’istruzione parentale, o homeschooling, sta suscitando crescente interesse in Romagna, come dimostra il caso di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, noti come la “famiglia nel bosco”. Questa modalità di apprendimento permette ai genitori di educare i propri figli in modo autonomo, spesso scegliendo percorsi alternativi rispetto alla scuola tradizionale. In questa introduzione si analizzeranno modalità, motivazioni e chi sceglie di adottare questa soluzione educativa nella regione.

La vicenda di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della "famiglia nel bosco" di Palmoli, in Abruzzo, ha riportato all'attenzione di tutti - tra genitori, insegnanti, politici e commentatori - il grande tema dell'istruzione parentale. Il caso, esploso lo scorso novembre, ha.

