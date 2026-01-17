Dalla Calabria a Malta l’orchestra che incanta l’Europa al concorso Magilandia

Dalla Calabria a Malta, l’orchestra scolastica dell’Istituto comprensivo Marina di Gioiosa Jonica-Mammola rappresenterà l’Italia al concorso internazionale Magilandia. Un’occasione di valorizzazione per i giovani musicisti, che si confronteranno con altre orchestre europee. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni, sottolineando l’impegno e la crescita del patrimonio musicale scolastico italiano a livello internazionale.

“La Calabria musicale vola oltre i confini nazionali e approda nel cuore del Mediterraneo, nei prossimi giorni, l’orchestra scolastica dell’Istituto comprensivo Marina di Gioiosa Jonica- Mammola rappresenterà l’Italia al concorso internazionale per orchestre scolastiche Magilandia, in programma a Malta. Un traguardo di assoluto rilievo che vede protagonista una realtà scolastica del reggino, selezionata insieme a un solo altro istituto italiano, proveniente da Milano”. A sottolineare il valore di questo risultato è l’eurodeputata calabrese Giusi Princi: "È un motivo di autentico orgoglio per tutta la Calabria la partecipazione a una competizione di così alto livello, infatti, non è solo un riconoscimento artistico, ma anche la conferma della qualità di un percorso educativo capace di valorizzare i talenti e accompagnarli su palcoscenici internazionali". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

