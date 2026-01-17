Dal successo negli USA ai sogni con la Fiorentina | chi era Rocco Commisso

Rocco Commisso, imprenditore italo-americano e presidente della Fiorentina, ha vissuto una vita dedicata allo sport e agli affari. Dalla sua ascesa negli Stati Uniti al ruolo di dirigente nel calcio italiano, la sua figura ha rappresentato un ponte tra due culture. La sua scomparsa, avvenuta a 76 anni, segna la fine di un percorso professionale e personale che ha lasciato un'impronta significativa nel mondo del calcio.

L'imprenditore italo-americano è morto a 76 anni negli USA. Sotto la sua gestione tre finali in due anni, grandi investimenti sul settore giovanile e la nascita del Viola Park. Resta aperta la questione stadio e quella del futuro della società. La morte di Rocco Commisso è arrivata come un fulmine nella notte. Il presidente della Fiorentina se ne è andato all'età di 76 anni dopo un periodo prolungato di cure. Il club viola non perde solo il suo comandante, ma un uomo che con la sua passione per il calcio ha sempre voluto dare il meglio alla Fiorentina. Nato il 25 novembre 1949 a Marina di Gioiosa Ionica in Calabria, Commisso si trasferì negli Stati Uniti a 12 anni con la famiglia, alla ricerca di migliori opportunità.

