Dal nord al sud del Venezuela anche nei villaggi più remoti si moltiplicano i concorsi di bellezza Fabiola Ferrero giornalista e fotografa ha indagato il sogno del riscatto di chi vuol essere reina Un desiderio che non conosce differenza di classe e di età

In Venezuela, i concorsi di bellezza si diffondono in tutto il paese, anche nei villaggi più isolati. Fabiola Ferrero, giornalista e fotografa, ha esplorato il desiderio di riscatto di chi aspira a diventare reina, un sogno condiviso da persone di ogni età e classe sociale. Questi concorsi rappresentano spesso una speranza di cambiamento e di riconoscimento, offrendo a molte donne l’opportunità di emergere e di realizzare un loro desiderio di affermazione.

Sognano di essere reinas, regine per un giorno o forse per sempre lontane dalla mediocrità di una vita qualunque.Sì, pensano, vale la pena tentare, investire i risparmi di una vita, viaggiare da nord a sud del Paese per essere incoronate miss. Fabiola Ferrero, fotografa, giornalista, nata a Caracas nel 1991, riconosciuta e premiata in molti contesti internazionali, ha scelto le reinas dei concorsi di bellezza per indagare il Venezuela. Seguendo la traccia dei loro sogni, ha fotografato le illusioni di centinaia di ragazze che,nel miraggio del successo affidato alla bellezza, hanno seppellito le inquietudini del presente.

