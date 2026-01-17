Dal grande gelo al rinnovo in arrivo Maignan capitan futuro | voilà Milan

Dopo un inverno rigido, il Milan si prepara a un nuovo capitolo con Maignan in testa. Il portiere francese, già protagonista nello scorso campionato, si afferma come leader e punto di riferimento per i rossoneri. Con una crescita evidente, si candida a essere il nuovo simbolo tra i pali, contribuendo a rafforzare la squadra e a consolidare le ambizioni di vertice del club.

Lo scudetto al primo anno in rossonero, per un Mike Maignan subito "magic". E subito capace di scollarsi via dalle spalle la scomoda etichetta di erede di Donnarumma. La Supercoppa a Riad l'anno scorso, da capitano del presente e, teoricamente, del futuro. Con qualche magia in meno, però. Con qualche dubbio in più. Nel mezzo prodigi, ma anche patatrac e infortuni. Poi, il grande gelo in seguito al rinnovo praticamente concordato, con ingaggio quasi raddoppiato (dai 2,8 milioni attuali a 5) rimasto tuttavia nel cassetto, nel silenzio e nel ridimensionamento. L'estate scorsa, il bivio: il Chelsea a farsi sotto, il contratto in scadenza a giugno 2026, il sì del portiere, il no del club.

