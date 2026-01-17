Dopo un inverno rigido, il Milan si prepara a un nuovo capitolo con Maignan in testa. Il portiere francese, già protagonista nello scorso campionato, si afferma come leader e punto di riferimento per i rossoneri. Con una crescita evidente, si candida a essere il nuovo simbolo tra i pali, contribuendo a rafforzare la squadra e a consolidare le ambizioni di vertice del club.

Lo scudetto al primo anno in rossonero, per un Mike Maignan subito “magic”. E subito capace di scollarsi via dalle spalle la scomoda etichetta di erede di Donnarumma. La Supercoppa a Riad l’anno scorso, da capitano del presente e, teoricamente, del futuro. Con qualche magia in meno, però. Con qualche dubbio in più. Nel mezzo prodigi, ma anche patatrac e infortuni. Poi, il grande gelo in seguito al rinnovo praticamente concordato, con ingaggio quasi raddoppiato (dai 2,8 milioni attuali a 5) rimasto tuttavia nel cassetto, nel silenzio e nel ridimensionamento. L’estate scorsa, il bivio: il Chelsea a farsi sotto, il contratto in scadenza a giugno 2026, il sì del portiere, il no del club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dal grande gelo al rinnovo in arrivo. Maignan capitan futuro: voilà Milan

Leggi anche: Milan, Maignan a un passo dal rinnovo fino al 2031

Leggi anche: Maignan Milan, tra presente e futuro: le novità sul rinnovo del portiere francese

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Rinnovo Maignan, sono giorni importanti: incontro in programma. La situazione.

Ecco il Pian Grande di Castelluccio di Norcia.! In questo periodo dell'anno nell’altopiano umbro si registrano molti giorni anche consecutivi sotto lo zero, un fenomeno che in meteorologia definisce una vero periodo di ghiaccio. Gelo o ghiaccio Giorno - facebook.com facebook