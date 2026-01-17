Dal filetto stagionato in cantina all' aceto balsamico fatto invecchiare per 30 anni | dal 1835 la famiglia brianzola è regina dei prodotti della tradizione
Dal 1835, la famiglia brianzola si distingue per la cura dei prodotti tradizionali, come il filetto di maiale stagionato per 120 giorni nella storica cantina risalente al 1850. Tra le specialità, anche l’aceto balsamico invecchiato 30 anni, testimonianza di un mestiere tramandato nel tempo. Ogni prodotto riflette l’impegno verso la qualità e la tradizione, elementi fondamentali della nostra identità.
Il filetto di maiale fatto stagionare per 120 giorni nella storica cantina di famiglia risalente al 1850. Ma anche la mortadella fresca da cuocere, un macinato di fegato e carne di suino di provenienza brianzola, a chilometro 0, che nel periodo invernale viene prodotta anche in una variante. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
