Dal bonus energia ai contributi per famiglie e scuola | tutti gli incentivi disponibili nel 2026
Nel 2026, il panorama degli incentivi in Italia si arricchisce di nuove opportunità, tra bonus confermati e iniziative introdotte dal governo. Mentre alcuni bonus per le famiglie vengono eliminati, altri strumenti di sostegno, come quelli legati all’energia e all’istruzione, vengono mantenuti o potenziati. In questa guida, troverai una panoramica aggiornata degli incentivi disponibili nel nuovo anno, per conoscere le opportunità di risparmio e supporto attualmente in vigore.
Anno nuovo, bonus nuovi. Nel 2026, oltre a quelli riconfermati, fanno il loro ingresso alcuni nuovi incentivi nel variegato panorama di bonus e sussidi decisi dal governo, ma ad altri dovremo dire addio perché escono di scena alcuni bonus dedicati alle famiglie. Gas ed energia, mobili ed elettrodomestici, asili nido, scuole paritarie e libri di testo, ecco tutti i bonus del nuovo anno e come richiederli, grazie alla lista stilata da Assoutenti. I dati presentati per la richiesta dei bonus verranno verificati attraverso il sistema informativo integrato. Bonus sociale energia. Per i nuclei composti da 1-2 componenti, il beneficio per il 2026 è di 146 euro; per le famiglie con 3-4 componenti è di 186,15 euro; per le famiglie composte da più di 4 membri, il bonus è di 204,40 euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
