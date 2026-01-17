Dakota Johnson voci di flirt col rapper Role Model dopo l' addio a Chris Martin

Recenti avvistamenti suggeriscono un possibile nuovo legame tra Dakota Johnson e il rapper Role Model, dopo il divorzio da Chris Martin. Questa è la terza volta in poche settimane che vengono viste insieme, alimentando le speculazioni su una possibile relazione. Resta da capire se si tratti di semplice amicizia o di un nuovo passo nel mondo delle celebrità.

A pochi mesi dalla fine della lunga relazione col leader dei Coldplay Chris Martin, Dakota Johnson è tornata al centro del gossip per un presunto nuovo flirt con un altro cantautore, stavolta statunitense: l'attrice avrebbe iniziato a frequentare da qualche settimana il 28enne Role Model, nome d'arte di Tucker Harrington Pillsbury. Cosa c'è di vero? Le voci di una possibile frequentazione tra la 36enne e il giovane rapper sono iniziate a circolare lo scorso dicembre, durante una cena in un ristorante insieme ad altri amici, ma si sono consolidate in queste ore, dopo che i due sono stati avvistati a Los Angeles.

