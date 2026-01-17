Dagli spalti piovono pesci | per la Pro Palazzolo arriva una multa di 1500 euro

La Pro Palazzolo è stata multata di 1.500 euro a causa di comportamenti irregolari durante la partita, tra cui lanci di pesci dagli spalti, docce fredde, accessi non autorizzati e l'introduzione di fuochi pirotecnici. Questi episodi si sono verificati a Brescia il 17 gennaio 2026, coinvolgendo sia aspetti di sicurezza che di ordine pubblico.

Brescia, 17 gennaio 2026 – Docce fredde, centri sportivi chiusi a chiave, presenza di estranei a bordo campo, fuochi pirotecnici introdotti dai tifosi. A livello dilettantistico, nel bollettino settimanale del Giudice sportivo troviamo le più svariate motivazioni per le ammende comminate alle società, che vanno da qualche centinaia a poche migliaia di euro. Il ladro morto nella rapina, parla il cugino di Adamo: "Rubare era il suo lavoro, aveva due figli piccoli da crescere. Ce l'hanno ammazzato" Ma una multa di 1500 euro, come quella ricevuta in settimana dalla Pro Palazzolo, "per avere propri sostenitori lanciato sul terreno di gioco due carcasse di pesci di medie dimensioni (20-25 centimetri) che cadevano nei pressi di un assistente arbitrale", è qualcosa di decisamente singolare.

