Da pochi mesi maggiorenne scoperto con tanta coca | niente sconti finisce a Capanne

Un giovane di 18 anni, di origini albanesi, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La scoperta è avvenuta pochi mesi dopo la sua maggiore età, quando è stato trovato in possesso di una quantità significativa di cocaina. L’arresto si è svolto presso la sua abitazione, e il giovane è stato trasferito presso la struttura penitenziaria di Capanne.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.