Da pochi mesi maggiorenne scoperto con tanta coca | niente sconti finisce a Capanne
Un giovane di 18 anni, di origini albanesi, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La scoperta è avvenuta pochi mesi dopo la sua maggiore età, quando è stato trovato in possesso di una quantità significativa di cocaina. L’arresto si è svolto presso la sua abitazione, e il giovane è stato trasferito presso la struttura penitenziaria di Capanne.
Arrestato in flagranza di reato un 18enne, di origini albanesi, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato mentre si trovava alla guida di un'auto che era stata noleggiata. Nel veicolo, i Carabinieri di Farneto di Colombella hanno ritrovato, dopo la perquisizione, 94 grammi di cocaina divisi in 31 involucri da vendere sul mercato della droga di Perugia e dei comuni limitrofi. Il 18enne è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto temporaneamente nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, in attesa del processo per direttissima. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
