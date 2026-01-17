Delcy Rodríguez, presidente ad interim del Venezuela, ha incontrato il direttore della CIA, John Radcliffe, a Palazzo di Miraflores. L’occasione ha segnato un momento di dialogo tra le due figure, in un contesto di cambiamento nelle relazioni bilaterali. L’obiettivo è promuovere una maggiore cooperazione e chiarire il ruolo del Venezuela come possibile punto di stabilità, evitando che diventi un rifugio per avversari degli Stati Uniti.

Da acerrimi nemici ad alleati che si stringono la mano e sorridono a vicenda: Delcy Rodríguez, presidente ad Interim del Venezuela, ha ricevuto il direttore della Cia, John Radcliffe, a Palazzo di Miraflores. L’incontro – riportato da l New York Times – si è svolto giovedì, nelle stesse ore in cui la dissidente María Corina Machado, regalava il suo premio Nobel a Donald Trump. Radcliffe ha comunicato alla presidente ad Interim le intenzioni Usa per “una relazione di lavoro più proficua” con Caracas, secondo quanto riporta un funzionario Usa interpellato dal New York Times. Hanno parlato anche di Intelligence, cooperazione e investimenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da nemici ad alleati, Rodríguez riceve il direttore della Cia: “Il Venezuela non sia più rifugio degli avversari Usa”

Leggi anche: Il direttore della Cia ha incontrato la presidente ad interim del Venezuela

Leggi anche: Nemici del Dio khomeinista, nemici della sinistra veterocomunista :la rimozione colpevole della sinistra davanti al massacro dei giovani iraniani fomentati da Cia e Mossad

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Da nemici ad alleati, Rodríguez riceve il direttore della Cia: “Il Venezuela non sia più rifugio degli avversari Usa” - "Mi sono convinto da solo", ha dichiarato venerdì il presidente Usa parlando dell'eventuale attacco Usa Da acerr ... ilfattoquotidiano.it