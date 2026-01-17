Da marito Federica versione contraddittoria Trovato sangue ovunque vicina la chiusura del caso

Sono emerse nuove evidenze nel caso di Federica, con tracce di sangue trovate in varie zone. La versione fornita dal marito, Claudio Carlomagno, è risultata contraddittoria e poco chiara, portando all’iscrizione nel registro degli indagati. Le indagini continuano con l’obiettivo di chiarire i fatti e chiudere il caso, che si avvicina a una possibile conclusione.

Una versione "contraddittoria e illogica" che ha imposto l'iscrizione di Claudio Carlomagno nel registro degli indagati con gli inquirenti che nel corso delle indagini hanno repertato tracce di sangue "dappertutto". E' una nota diffusa dalla Procura di Civitavecchia, guidata dal Procuratore Alberto Liguori, a fare il punto sulle indagini relative alla vicenda di Federica Torzullo, 41enne scomparsa dall'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. La "gravità indiziaria" riscontrata dalla Procura a carico del marito di Federica emerge da "divergenze, allo stato, insanabili", poiché "è il solo a lasciare casa venerdì 9 gennaio di mattina portandosi al lavoro, fornendo una versione sui suoi movimenti di quella giornata e sui rapporti con la moglie Federica contraddittoria e illogica.

