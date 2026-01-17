Cyberdifesa serve l’entropia
La sicurezza digitale dipende dall’entropia, cioè dalla complessità delle chiavi e delle password utilizzate. Preservare l’integrità dei nostri dati e delle comunicazioni richiede sistemi robusti e adeguati livelli di imprevedibilità. Solo attraverso un’adeguata entropia possiamo ridurre i rischi di attacchi e accessi non autorizzati, garantendo così una protezione efficace delle informazioni sensibili.
Per quanto ancora potremo pensare che i sistemi di sicurezza che proteggono le nostre password, i nostri conti correnti, le nostre informazioni riservate e perfino i messaggi che scambiamo con. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Entropia biancoceleste
Leggi anche: Momola (Engineering): “Serve parsimonia, applicare l’Ai generativa quando serve”
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.